Konjunktur IWF erwartet Senkung seiner globalen Wachstumsprognose

Georgiewa verwies darauf, dass weiter ungewiss sei, ob die sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus dauerhaft gewährleistet werden kann. Als weiteres Beispiel nannte sie, dass der Schiffsverkehr durch die Meerenge Bab al-Mandab im Roten Meer weiterhin nur bei der Hälfte des Niveaus von 2023 liege. Die aus dem Jemen agierende Huthi-Miliz attackierte dort bereits in der Vergangenheit immer wieder Handelsschiffe, weshalb diese nun von internationalen Streitkräften eskortiert werden.