Konjunktur: Industrieproduktion legt stärker zu als erwartet

Senior Economist Jens-Oliver Niklasch von der LBBW sieht eine Fortsetzung der allmählichen Belebung in der deutschen Industrie. "Das ist nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass diese Zahlen noch in die Phase des Iran-Krieges fallen, in der die Unsicherheit besonders groß war." Vermutlich habe es in Deutschland im zweiten Quartal keinen Rückgang der Wirtschaftsleistung gegeben. Das wäre eine gute Nachricht.