Konjunktur Industrie steigert Umsatz - doch 140.000 Jobs fallen weg

Frankfurt/Main - Die deutsche Industrie kommt mit der Konjunkturerholung in Schwung, baut aber unvermindert Jobs in großem Stil ab. Im dritten Quartal stieg der Umsatz der Industrie um 4,6 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf 546,3 Milliarden Euro, zeigt eine Studie der Beratungsgesellschaft EY. Es handele sich um das dritte Quartalsplus in Folge und den höchsten Wert seit vier Jahren. Grund sind der Boom um Künstliche Intelligenz, Preiserhöhungen und staatliche Milliardenausgaben für Rüstung. Zuvor war der Umsatz seit dem vierten Quartal 2022 kontinuierlich gesunken.