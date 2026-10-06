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Konjunktur Industrie-Auftragseingang sinkt überraschend deutlich

Die Industrie in Deutschland verzeichnet im August einen deutlichen Rückgang bei den Bestellungen. Was steckt hinter dem Abschwung?

Konjunktur: Industrie-Auftragseingang sinkt überraschend deutlich
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Die deutschen Industriebetriebe verzeichnen einen überraschend deutlichen Auftragseingang. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wiesbaden - Rückschlag für die deutsche Wirtschaft: Der Auftragseingang der deutschen Industriebetriebe ist im August überraschend deutlich eingebrochen. Die Bestellungen fielen zum Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 10,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Experten hatten lediglich mit einem Rückgang um ein Prozent gerechnet. Im Juli war der Auftragseingang im Monatsvergleich noch um leicht nach oben revidierte 3,2 Prozent gestiegen. 

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Der Einbruch im August geht vorwiegend auf deutlich weniger Großaufträge für Militärfahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe und Züge zurück. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen lag der Auftragseingang in der deutschen Industrie im August fast auf dem Niveau vom Juli.