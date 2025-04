Konjunktur im Handwerk: Kammerpräsident: Handwerk tritt auf der Stelle

Erfurt (dpa/th) - Die Auftragspolster vieler Thüringer Handwerker schrumpfen, die Investitionsbereitschaft der Betriebe sinkt: Nach Einschätzung des Präsidenten des Thüringer Handwerkstags, Stefan Lobenstein, stehen viele Gewerke vor einem weiteren schwierigen Jahr. "Zwei Jahre Rezession sind deutlich spürbar und die negative Konjunkturentwicklung hält an. Damit tritt das Handwerk auf der Stelle und kann sich noch nicht aus dem Tief der vergangenen Jahre befreien", so Lobenstein bei der Vorstellung von Ergebnissen einer Konjunkturumfrage in Erfurt.