Besonders stark betroffen sind unter anderem die chemische Industrie und Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten sowie elektronischen und optischen Erzeugnissen, wo rund ein Drittel der Unternehmen von Materialengpässen berichtet. Im Maschinenbau blieb die Situation mit 15,6 Prozent nahezu unverändert. In der Automobilindustrie stieg der Anteil der betroffenen Unternehmen von 10,0 auf 15,7 Prozent.



Etwas entspannt hat sich die Lage dagegen bei den Herstellern von Gummi- und Kunststoffwaren. Dort sank der Anteil der Unternehmen mit Materialmangel von 23,7 auf 11,3 Prozent. Hersteller der Getränkeindustrie meldeten weiterhin keine Engpässe.