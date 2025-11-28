Dresden - Die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft hat sich im November aufgehellt. "Die befragten ostdeutschen Unternehmen beurteilten sowohl ihre Geschäftslage als auch ihre Geschäftserwartungen etwas besser als im Vormonat", teilte das Dresdner Ifo Institut mit. Das Stimmungsbarometer für die regionale Wirtschaft Ostdeutschlands haben sich von 89,3 Punkten im Oktober auf 90,0 Punkte im November bewegt. Steigt der Index, deutet das auf eine Besserung hin; ein fallender Wert ist Anzeichen für eine Abschwächung.