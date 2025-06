Osten kann von Erhöhung der Militärausgaben kaum profitieren

Von der geplanten Erhöhung der Militärausgaben wird der Osten weniger profitieren, lautet eine weitere Prognose der Forscher. Die Rüstungsindustrie habe ein geringeres Gewicht in Ostdeutschland, so dass ein Großteil der geplanten Rüstungsausgaben vornehmlich in den westdeutschen Bundesländern zu Buche schlagen dürfte, erklärte Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz.