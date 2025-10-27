Erfurt (dpa/th) - Nach wirtschaftlich schwachen Jahren zieht die Konjunktur in Thüringen an. "Wir haben gute Zahlen für Thüringen", sagte die Chefvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen, Gertrud Rosa Traud, in Erfurt. Nach ihrer Prognose wächst Thüringens Wirtschaft in diesem Jahr leicht um 0,6 Prozent, aber deutlich über dem erwarteten Bundestrend von 0,2 Prozent. 2026 sei dann nach der Prognose wieder mit einem soliden Wachstum von 1,8 Prozent zu rechen. "Da wird für Thüringen ein Nachteil zum Vorteil".