Erfurt (dpa/th) - Viele Handwerksbetriebe suchen händeringend Fachleute - trotzdem könnte es in diesem Jahr nach Einschätzung des Thüringer Handwerkstags zu Stellenabbau kommen. "Bisher haben die bestehenden Betriebe an ihrer Beschäftigtenzahl festgehalten. 2025 sind die wirtschaftlichen Erwartungen im Handwerk aber so schlecht, dass sich das ändern könnte", sagte der Geschäftsführer des Thüringer Handwerkstags, Thomas Malcherek, der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.