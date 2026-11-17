Inflation wächst auch

Einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu ihrer vergangenen Schätzung sieht die Kommission bei der Inflation. Die jährliche Inflationsrate in der EU dürfte 2026 3,3 Prozent und 2027 3,2 Prozent erreichen, schätzt sie und rechnet erst 2028 mit einem Rückgang auf 2,3 Prozent. Für den Euroraum wird eine ähnliche Entwicklung erwartet.

In der Bundesrepublik erwartet die Kommission einen Anstieg der Teuerungsrate auf 2,9 Prozent in diesem Jahr. Der Konflikt im Nahen Osten habe zu einem starken Anstieg der Kraftstoffpreise geführt und damit die Energieinflation weiter angeheizt, begründet die Behörde. Auch die Großhandelspreise für Gas und Strom seien deutlich gestiegen. "Für 2027 wird mit einem Höchststand von 3,2 Prozent gerechnet, bevor die Inflationsrate 2028 auf 2,0 Prozent zurückgehen dürfte", heißt es in der Herbstprognose mit Blick auf Deutschland.

Deutschland dürfte sich mehr verschulden

Die Brüsseler Konjunkturexperten weisen auch auf entstehende Finanzlücken in Deutschland hin. Da unter anderem die öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur sowie die Verteidigungsausgaben zunehmen, dürfte das Haushaltsdefizit in den kommenden Jahren wachsen, heißt es. Zwar dürften die staatlichen Ausgaben weniger schnell steigen, da der Staat insbesondere bei den Sozialausgaben Einsparungen und höhere Einnahmen plane. Dennoch dürfte die Staatsschuldenquote nach Schätzung der Kommission von 62,8 Prozent im Jahr 2025 auf 68,9 Prozent im Jahr 2028 steigen. Eigentlich schreiben die EU-Schuldenregeln eine Obergrenze von 60 Prozent vor.

Auch die "Wirtschaftsweisen" sehen Deutschlands Staatsfinanzen zunehmend unter Druck. "Im Bundeshaushalt werden auf längere Sicht die zu erwartenden Einnahmen nicht ausreichen, um die geplanten Ausgaben zu decken", hieß es bei Vorlage des Jahresgutachtens in der vergangenen Woche.

Die Europäische Kommission veröffentlicht zweimal im Jahr ihre Wirtschaftsprognosen für die Staatengemeinschaft, die Länder mit Euro und jedes der 27 Mitgliedsländer. Außerdem gibt es Schätzungen für EU-Beitrittskandidatenländer und andere Staaten.