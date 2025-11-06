Konjunktur: DIHK sieht noch langen Weg aus Wirtschaftskrise

Stromsteuer für alle senken

Melnikov nannte zwei Maßnahmen, die einen Stimmungsumschwung in der Wirtschaft bringen könnten. Dies wäre zum einen, die Stromsteuer für alle zu senken. CDU, CSU und SPD hatten das in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, beschlossen wurde aber mit Blick auf Haushaltszwänge nur eine Verstetigung der Stromsteuersenkung für die Industrie. Das sorgte vor allem im Mittelstand für große Enttäuschung. "Das hallt bis heute nach", sagte sie.