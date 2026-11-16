Konjunktur: Chinas Wirtschaft verliert weiter an Schwung

Immobilienkrise belastet Investitionen

Noch schlechter sieht es bei den Investitionen aus. In den ersten zehn Monaten des Jahres gingen sie um 8,1 Prozent zurück. Nach neun Monaten hatte das Minus noch bei 7,2 Prozent gelegen. Besonders stark traf es den Immobiliensektor: Hier brachen die Investitionen um 21,6 Prozent ein.