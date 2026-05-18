Konjunktur: Chinas Wirtschaft verliert an Schwung

Die Einzelhandelsumsätze stiegen im April nur noch um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im März hatte das Plus noch bei 1,7 Prozent gelegen. Die Industrieproduktion legte um 4,1 Prozent zu, nach 5,7 Prozent im März. Auch die Investitionen enttäuschten: Die Anlageinvestitionen sanken in den ersten vier Monaten des Jahres um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im ersten Quartal hatten sie noch um 1,7 Prozent zugelegt.