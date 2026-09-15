Konjunktur: Bayerns Industrieproduktion schrumpft

Fürth (dpa/lby) - Der lange Sinkflug der bayerischen Industrieproduktion hat sich bis in den Juli hinein fortgesetzt. Nach neuen Daten des Statistischen Landesamts in Fürth ging die Produktion des Verarbeitenden Gewerbes im Freistaat von Anfang Januar bis Ende Juli inflationsbereinigt um 2,6 Prozent zurück. Wie in den Vormonaten waren die beiden wichtigsten Industriezweige Auto und Maschinenbau mit einem Minus von jeweils über acht Prozent besonders hart getroffen.