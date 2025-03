Konjunktur: Bayerns Industrieproduktion schrumpft

Die Fürther Statistiker zählen nicht die Autos oder Maschinen als solche, sondern den inflationsbereinigten Wert der hergestellten Güter. Die Behörde nennt dabei nicht den Produktionswert in Millionen und Milliarden Euro, sondern jeweils nur das Auf und Ab in Prozent. Schon in den Vormonaten war die bayerische Industrieproduktion kontinuierlich gesunken.