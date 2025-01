Konjunktur: Bayerns Handwerker widerstehen Krise

Umsätze sinken

Dennoch blieb am Jahresende weniger in der Kasse. "Nach unseren Schätzungen hat das bayerische Handwerk 2024 insgesamt rund 148,5 Milliarden Euro umgesetzt. Das ist ein nominaler Rückgang von 2,2 Prozent", sagte Handwerkspräsident Franz Xaver Peteranderl. Nach Abzug der Inflation beläuft sich das reale Minus laut Handwerkstag auf bis zu fünf Prozent. "Damit müssen unsere Betriebe nunmehr im vierten Jahr in Folge reale Umsatzrückgänge hinnehmen", sagte Peteranderl. Für dieses Jahr hofft der Handwerkstag auf eine Stabilisierung.