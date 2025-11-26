Konjunktur: Bayerns Baufirmen warten auf Trendwende

Zahl der Baufirmen wird voraussichtlich schrumpfen

In diesem Jahr rechnet das Baugewerbe im Freistaat mit Umsätzen von 31,9 Milliarden Euro, 2026 mit einem leichten Anstieg auf 32,2 Milliarden Euro. Die Zahl der Betriebe aber könnte nach einer Umfrage des Verbands unter seinen Mitgliedsunternehmen von 13. 350 auf 12. 950 sinken, die Zahl der Beschäftigten von 168.000 auf 167.000. Trotz der schlechten Auftragslage sind die Bauunternehmen nach Gerhäusers Worten bemüht, ihre Mitarbeiter zu halten. Laut Umfrage erwartet ein Drittel der Unternehmen eine weitere Verschlechterung ihrer Geschäfte, nur sieben Prozent eine Verbesserung. Der Großteil (61 Prozent) erwartet jedoch keine Veränderung ihrer Lage, weder zum Besseren noch zum Schlechteren.