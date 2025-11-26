Konjunktur: Bayerns Baufirmen warten auf Trendwende

München (dpa/lby) - Nach zweijähriger Flaute fassen manche Baufirmen in Bayern zaghaft Mut. Eine echte Verbesserung der Lage im darniederliegenden Wohnungsbau ist nach Angaben der bayerischen Bauinnungen aber bisher nicht eingetreten. Das berichtet Georg Gerhäuser, der Präsident des Landesverbands bayerischer Bauinnungen. Die aktuelle Lage ist demnach weiter schlecht, die Umsätze etlicher Baubetriebe sind in den vergangenen zwei Jahren um fast die Hälfte geschrumpft. "Die Basis ist so extrem niedrig wie selten zuvor", sagt der Verbandschef. "Weniger geht fast nicht mehr." Dennoch setze sich in den meisten Bausparten vorsichtiger Optimismus durch.