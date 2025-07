Die Stimmung in der Branche hat sich allerdings leicht verbessert: In einer aktuellen Konjunkturumfrage des BHT bewerteten 83 Prozent der befragten Betriebe ihre wirtschaftliche Lage als "gut" oder "befriedigend". Das sind zwei Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Vor allem das Bauhauptgewerbe mit plus 5 und das Gesundheitshandwerk mit plus 9 Prozentpunkten habe deutlich zulegen können, sagte Peteranderl.