Erfurt (dpa/th) - Thüringens Industrie ist mit einem Umsatzplus in das Jahr 2025 gestartet. In den ersten drei Monaten erzielten die Unternehmen Erlöse von rund 9,5 Milliarden Euro. Das waren fast 417 Millionen Euro oder 4,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt in Erfurt berichtete. Zwei für Thüringen wichtige Branchen schwächeln allerdings weiterhin: die Automobilindustrie und der Maschinenbau. Sie hatten bereits 2024 Probleme.