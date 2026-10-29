Kongresswahlen Was Trump passieren kann, wenn die Republikaner verlieren

Was ein Amtsenthebungsverfahren bedeuten könnte

Als erster US-Präsident überhaupt wurden während Trumps erster Regierungszeit gleich zwei Amtsenthebungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Das Repräsentantenhaus kann einen solchen Schritt mit einer einfachen Mehrheit beschließen und den Präsidenten quasi anklagen. Gewinnen die Demokraten die Kammer, könnten sie ein weiteres "Impeachment" anstrengen. Trump warnte jüngst mehrfach davor.

In den früheren Verfahren sprach der Senat ihn in beiden Fällen frei. In der Kammer wird das eigentliche Verfahren geführt, das einem Gerichtsprozess ähnelt. Für eine Verurteilung müssen mindestens 67 der 100 Senatorinnen und Senatoren den Präsidenten für schuldig befinden - eine hohe Hürde. Selbst wenn die Demokraten den Senat knapp gewinnen sollten, wären sie für eine solche Zweidrittelmehrheit auf republikanische Stimmen angewiesen.

Doch die Erfolgsaussichten mal dahingestellt: Allein ein solcher Prozess könnte dem Image Trumps schaden. Der Ausgang könnte außerdem nicht zuletzt davon abhängen, was mögliche Untersuchungen über Trump ergeben.

Auch für die Demokraten wäre ein Impeachment-Verfahren allerdings mit Risiken verbunden. Es könnte etwa das Trump-Lager noch enger zusammenschweißen, wenn es als politisch motiviert empfunden wird.

Neben dem Präsidenten könnten sich Amtsenthebungsverfahren auch gegen dessen Kabinettsmitglieder richten. Dieses Szenario halten einige Beobachter für wahrscheinlicher. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth steht diesbezüglich besonders im Fokus - unter anderem wegen des Iran-Kriegs.