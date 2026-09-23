Kongress: Thüringer Zahnärztetag in Weimar

Weimar (dpa/th) - Zahnmediziner treffen sich am Freitag und Samstag in Weimar zum Thüringer Zahnärztetag. 900 Teilnehmer erwartet die Landeszahnärztekammer Thüringen - von Zahnärzten, über Zahntechniker bis zu Studierenden und Auszubildenden.