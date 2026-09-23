Kongress: Thüringer Zahnärztetag in Weimar

Weimar (dpa/th) - Zahnmediziner treffen sich am Freitag und Samstag in Weimar zum Thüringer Zahnärztetag. 900 Teilnehmer erwartet die Landeszahnärztekammer Thüringen - von Zahnärzten, über Zahntechniker bis zu Studierenden und Auszubildenden.
Trends und Geräte, Vorträge zu ästhetischer Zahnmedizin: Am Freitag und Samstag tauschen sich Zahnärzte in Weimar aus.
Weimar (dpa/th) - Zahnmediziner treffen sich am Freitag und Samstag in Weimar zum Thüringer Zahnärztetag. 900 Teilnehmer erwartet die Landeszahnärztekammer Thüringen - von Zahnärzten, über Zahntechniker bis zu Studierenden und Auszubildenden.
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Die Veranstaltung richtet sich an alle Berufsgruppen in Zahnarztpraxis und im Labor. Thüringer Studenten der Zahnmedizin können den Kongress laut Landeszahnärztekammer kostenlos besuchen.
"Welcher Patient möchte keine schönen Zähne?", sagte Roland Frankenberger, wissenschaftlicher Leiter des Thüringer Zahnärztetages, vor dem Start des Kongresses. Die ästhetische Zahnmedizin stehe dieses Jahr im Fokus der Veranstaltung, teilte die Landeszahnärztekammer mit.
Zu den Themen gehörten auch Prophylaxe für Kinder, gesunde Ernährung für Zähne und digitale Arbeitsabläufe. Unternehmen zeigten neue Materialien und Geräte, digitale Anwendungen sowie Trends in der Zahnmedizin.