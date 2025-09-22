Kongress in Jena: Multiresistente Keime im Fokus – 600 Fachleute tagen

Wer sich dreimal im Jahr vom Arzt Antibiotikum verschreiben lässt, müsse sich noch keine Gedanken über solche Resistenzen machen, sagte sie weiter. Die Ursachen seien vielfältig, oft spiele mangelnde hygienische Überwachung von Antibiotika und eine nicht adäquate Einnahme eine Rolle. Außerdem gebe es hierzulande auch noch Reserveantibiotika, mit denen man behandelt werden könne. Allerdings dürften die nicht "mit der Gießkanne" verteilt werden. Das Thema sei eines, das aktuell viele Mikrobiologen beschäftigt, sagte Löffler.