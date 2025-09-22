Kongress in Jena: Multiresistente Keime im Fokus – 600 Fachleute tagen

Jena (dpa/th) - Multiresistente Keime drohen aus Sicht einer Expertin auch in Deutschland mehr und mehr zum Problem zu werden. "In Südeuropa haben wir schon schlimme Situationen, dass man einige Patienten bei ganz schlimmen Resistenzen nicht mehr behandeln kann", sagte die Direktorin des Instituts für Medizinische Mikrobiologie am Uniklinikum Jena, Bettina Löffler. In Deutschland gebe es auch immer wieder Patienten, die resistente Keime in sich tragen. Mit Infektionen sei es aber hierzulande noch nicht so schlimm.