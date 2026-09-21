Frankfurt/Ulm - "Altern ist keine Krankheit", sagt Prof. Michael Denkinger, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie (DGG). Natürlich gebe es altersbedingte Krankheiten, aber das Älterwerden selbst zu pathologisieren, findet er "sehr gefährlich. Das ist eine Einstellung, die unserer Gesellschaft sicher nicht guttut. Wer so denkt, übersieht, dass mit dem Älterwerden auch positive Dinge einhergehen", sagt der ärztliche Direktor einer geriatrischen Klinik und Leiter des Instituts für Geriatrische Forschung der Uniklinik Ulm.