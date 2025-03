Konfliktmanagement gefragt: Naturschützer fordern mehr Details bei Wolfsangriffen

"Für die öffentliche, die mediale sowie die fachliche Bewertung der Übergriffe ist dies aber ein unbedingt notwendiges Kriterium. Nur so kann die Sachlage auch realistisch eingeschätzt werden", sagte Silvester Tamás vom Nabu Thüringen. So gebe es Fälle, in denen Wölfe Tiere gerissen hätten, obwohl Schutzmaßnahmen ergriffen wurden, diese aber mangelhaft umgesetzt worden seien, bemängelt der Wolfsexperte.