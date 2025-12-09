Konfliktlösung "Friedensstifter" Trump - Wie nachhaltig ist sein Einsatz?

Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas

Im Oktober wurde nach mehr als zwei Jahren Krieg eine Waffenruhe im Gaza-Krieg vereinbart - ein Verhandlungserfolg für die USA, Katar, Ägypten und die Türkei. US-Präsident Trump sprach von "Frieden in Nahost". Im Zuge seines Gaza-Friedensplans wurden bisher alle noch lebenden Geiseln der islamistischen Terrororganisation Hamas freigelassen, die israelischen Truppen zogen sich aus Teilen des Gazastreifens zurück. Die Waffenruhe bleibt jedoch fragil, es kommt immer wieder zu tödlichen Vorfällen. Es ist unklar, wie die nächste Phase des Friedensplans umgesetzt werden soll - und damit ist auch völlig offen, ob sich die Lage in der volatilen Region dauerhaft stabilisieren lässt.