Konflikte: US-Unterhändler besuchen nach Iran-Gesprächen Flugzeugträger

Cooper war bei den Gesprächen mit dem Iran am Freitag Teil der US-Delegation um Witkoff und Kushner. Der Iran sah schon darin den Versuch einer "Machtdemonstration", wie das Onlineportal Nur-News berichtete. "Das Einbringen der militärischen Komponente erhöht das Risiko und die Kosten der Verhandlungen; die Verantwortung dafür liegt bei den USA", hieß es in einem Bericht. Über den Besuch Kushners und Witkoffs auf dem Flugzeugträger waren nach CNN-Informationen sowohl der Oman als auch der Iran vorab informiert.