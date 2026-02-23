Konflikte: Ungarn blockiert Ukraine-Darlehen - Wadephul erstaunt

EU-Chefdiplomatin zeigt Unverständnis für Ungarns Position

Auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas zeigte Unverständnis für Ungarns Position und wenig Optimismus für die heutigen Beratungen. "Wir sollten Dinge, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, nicht miteinander verknüpfen", sagte Kallas. Man werde die ungarischen Argumente anhören und das Land zu überzeugen versuchen. "Aber da wir einige sehr deutliche Aussagen aus Ungarn gehört haben, glaube ich leider nicht, dass sie ihre Position heute ändern werden."