Eine Abtretung weiterer Landstriche in den Gebieten Donezk, Cherson und Saporischschja, die Russland bislang nicht vollständig erobern konnte, lehnte Selenskyj erneut kategorisch ab. "Ich betrachte das nicht einfach als Land. Für mich würde das Aufgeben bedeuten - eine Schwächung unserer Positionen, mit der wir Hunderttausende unserer Mitmenschen im Stich lassen würden, die dort leben. So sehe ich das. Und ich bin sicher, dass dieser "Rückzug" unsere Gesellschaft spalten würde."