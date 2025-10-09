Konflikte Putin will Aserbaidschan nach Flugzeugabsturz entschädigen

Der russische Präsident räumte das erste Mal direkt ein, dass die Maschine wegen eines Fehlers der russischen Flugabwehr abgestürzt sei. Präsident Aliyev dankte Putin, dass er die Aufklärung des Absturzes unter seine persönliche Kontrolle genommen habe. Beide hätten seit der Katastrophe mehrfach Kontakt gehabt. Er habe keine Zweifel gehabt, dass der Fall objektiv aufgeklärt werde, sagte Aliyev gemäß einer Abschrift des Gesprächs, die der Kreml veröffentlichte. Das Präsidentenamt in Baku veröffentlicht neben dem Text auch das Video von dem Treffen.