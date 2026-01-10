Pjöngjang - Pjöngjang hat Südkorea beschuldigt, mit einem Drohnenflug die Souveränität Nordkoreas verletzt zu haben. Eine Überwachungsdrohne soll bereits am 4. Januar von der südkoreanischen Stadt Incheon gestartet sein und mit einer Kamera wichtige Anlagen in Nordkorea gefilmt haben. Das Flugobjekt sei vom nordkoreanischen Militär innerhalb des eigenen Luftraums abgeschossen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Sie publizierte zudem Fotos der abgeschossenen Drohne sowie ihrer angeblichen Überwachungsaufnahmen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.