Unter den insgesamt zwölf Personen seien sechs minderjährige Kinder, hieß es weiter. Alle nicht-deutschen Familienangehörigen hätten in enger Abstimmung mit dem Bundesinnenministerium Sicherheitsprüfungen sowie das Visumverfahren mit all seinen Sicherheitsprüfschritten durchlaufen. Nach Ankunft der Personen in Deutschland würden sie erneut von der Bundespolizei kontrolliert.