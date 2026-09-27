Konflikte: Gericht in Nordirland lässt umstrittene Oranier-Parade zu

Belfast - Nur wenige Stunden vor Beginn einer umstrittenen Parade des protestantischen Oranier-Ordens in der nordirischen Stadt Portadown hat ein Gericht in Belfast die Zulassung des Umzugs bestätigt. Das Gericht müsse die Entscheidung der zuständigen Parades Commission als einer öffentlichen Einrichtung respektieren, sagte Richter Michael Humphreys laut der britischen Nachrichtenagentur PA am frühen Morgen zur Begründung. Die Parade sollte um 8.00 Uhr Ortszeit (9.00 Uhr MESZ) starten. Der Entscheidung gegen 2.15 Uhr war ein erbitterter Streit vorausgegangen.