Ähnlich hatte sich zuvor der Grünen-Bundestagsabgeordnete Janosch Dahmen geäußert. "Unser System ist auf planbare Eingriffe ausgelegt – nicht auf eine Massenanzahl an Verwundeten und schon gar nicht auf die Versorgung unter anhaltenden Drohnenangriffen oder gar Artilleriebeschuss", sagte er. Die Großmachtfantasien des russischen Präsidenten Wladimir Putin ließen keinen Zweifel, dass auch Deutschland von Krieg betroffen sein könnte. "Wir müssen deshalb in der Lage sein, im Ernstfall bis zu 1.000 Verletzte pro Tag in Deutschland zu versorgen."