Streit dauert schon eineinhalb Jahre

Der Streit in der Kirchgemeinde ist laut Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl nach einer Predigt des Pfarrers im Oktober 2023 entbrannt, in der es auch um den Überfall der Hamas auf Israel ging. Seit eineinhalb Jahren würden der Pfarrer und seine Familie in einer Weise persönlich diffamiert, die nicht hinzunehmen sei, so der Landesbischof in einer Mitteilung.