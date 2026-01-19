Konflikt um Grönland Spahn für "besonnene Antwort" auf Trump

Berlin - Unionsfraktionschef Jens Spahn hat eine "besonnene Antwort" auf die Zolldrohung von US-Präsident Donald Trump gegen europäische Verbündete angemahnt. Zwar müsse man nun "klar und deutlich" mit den USA reden, aber keine Seite habe etwas davon, "wenn wir eskalieren", sagte der CDU-Politiker vor einer CDU-Präsidiumssitzung in Berlin. Es gebe viele gemeinsame Sicherheitsinteressen mit den USA, etwa mit Blick auf die Ukraine. "Wir brauchen einander und das sollten wir uns in den Gesprächen immer wieder deutlich machen."