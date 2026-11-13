Die Kreistagsmitglieder haben erneut nicht die überplanmäßigen Ausgaben für die Personalkosten freigegeben. Mit 24 Nein-Stimmen, bei 13 Ja und 5 Enthaltungen verhinderte die Mehrheit des Kreistags die Aufhebung des Beschlusses vom 2. September, der vom Landesverwaltungsamt als rechtswidrig eingeschätzt wird. Eine Bestätigung der überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 4,6 Millionen Euro wurde damit obsolet. Nun wird das Thüringer Landesverwaltungsamt diese Entscheidung treffen.