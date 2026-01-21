Eine für die Nato wie auch Russland und China strategisch wichtige Meerenge im Nordatlantik ist das sogenannte GIUK Gap, begrenzt durch Grönland, Island und Großbritannien. Im Blick ist auch das als Bear Gap bezeichnete und strategisch wichtige Gewässer zwischen Nordkap, Bäreninsel und Spitzbergen.

Was haben die Dänen nun vor?

Sollten die USA Grönland wirklich mit militärischer Gewalt an sich reißen wollen, wären die Dänen und Grönländer chancenlos. Auch deshalb versuchen beide Länder es weiter mit Diplomatie – aber auch mit klarer Abgrenzung.

Ein Zeichen wollen die Dänen mit einer verstärkten Militärpräsenz auf der Arktisinsel setzen. Erst am Montagabend landete erneut ein Flugzeug mit dänischen Soldaten auf dem Flughafen der grönländischen Hauptstadt Nuuk. Sie sollen unter anderem kritische Infrastruktur bewachen und unter den extremen Bedingungen der Arktis trainieren. Um die USA von ihrem Vorhaben abzubringen, setzt Dänemark zudem stark auf die Unterstützung der EU- und Nato-Partner.

Was erhoffen sich die Dänen von den Bündnispartnern?

Als kleines Land sind die Dänen auf ihre Alliierten angewiesen und tun alles dafür, die europäischen Nato-Partner in dem Konflikt auf ihrer Seite zu haben. In einer gemeinsamen Erklärung haben Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweden, Finnland, Norwegen, die Niederlande und Dänemark erst vor wenigen Tagen erneut ihre volle Solidarität mit Grönland und dem dänischen Königreich bekundet.

Gleichzeitig will Dänemark mit Hilfe der Nato-Alliierten zeigen, wie es Grönland und die Arktis besser beschützen kann. Gerade erst bat Dänemark die Nato um eine dauerhafte Präsenz auf Grönland. Vorbild dafür könnte die verstärkte Nato-Präsenz in der Ostsee und im Baltikum sein, wie Regierungschefin Mette Frederiksen sagte.

Im Laufe des Jahres wollen die Dänen immer wieder mit internationalen Trupps in Schnee und Eis trainieren – etwa in der Siedlung Kangerlussuaq. "Die Fahrwasser hier sind voller Eis. Es ist gefährlich, Schiff zu fahren", sagt Søren Andersen, Chef des Arktischen Kommandos. "In Kangerlussuaq kann es an einem ganz normalen Wintertag bis zu minus 40 Grad kalt sein." Unter solchen Bedingungen hätten viele Einheiten der Streitkräfte noch nie trainiert, sagt er. Deshalb sei es nötig, dass sie vor Ort seien. Das Arktische Kommando ist eine Einheit der dänischen Streitkräfte in Nuuk.