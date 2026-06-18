Tijuana - Stundenlange Wartezeiten, fehlende Regeneration und psychischer Stress: Die iranischen Fußballer müssen ihre Spiele bei der Weltmeisterschaft unter schwierigsten Bedingungen absolvieren. "Da waren so viele unfaire Dinge", sagte Paulo Alexandre Araujo der "New York Times" in der Teamunterkunft im mexikanischen Tijuana. Aber: "Niemanden interessiert das. So behandelt man keine Sportler, wenn man von einem fairen Wettbewerb sprechen will", sagte Araujo, der als Physiotherapeut für das iranische Team arbeitet.