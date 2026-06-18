Medizinische Behandlung erst im Flugzeug

Laut Araujo sei die Mannschaft bei der Anreise zum ersten Gruppenspiel gegen Neuseeland (2:2) stundenlang am Flughafen kontrolliert und befragt worden, umringt von Beamten mit Maschinenpistolen. "Daran ist niemand hier gewohnt", sagte er. Aufgrund der Verzögerungen bei An- und Abreise seien auch normale medizinische Behandlungen und eine geordnete Vorbereitung unmöglich gewesen. Demnach habe er die Spieler beispielsweise nach der Abreise aus Kalifornien erst im Flugzeug und nicht in der Kabine behandeln können.