Bericht: Einigung auf neuen Waffenstillstand

Nun habe man durch internationale Vermittlung eine Einigung über einen Waffenstillstand und die sichere Evakuierung von Zivilisten und Kämpfern erzielt, zitierte Al-Dschasira den Post eines SDF-Kommandeurs auf X. Syrische Regierungstruppen hätten in der Nacht ihren Rückzug mit Bussen aus der Stadt koordiniert, berichtete der Sender. Die Armeeführung hatte laut Sana die kurdischen Kämpfer zuvor aufgefordert, sich zu ergeben, wenn sie am Leben bleiben wollten. Die Kämpfe in Aleppo galten als die schwersten seit dem Sturz des syrischen Langzeitmachthabers Baschar al-Assad vor gut einem Jahr.