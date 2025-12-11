Trump will mit Konfliktparteien sprechen

US-Präsident Donald Trump gab unterdessen bekannt, er habe für (den heutigen) Donnerstag (Ortszeit Washington) ein Telefonat mit beiden Seiten geplant, nachdem er dies zunächst für Mittwoch in Aussicht gestellt hatte. Es blieb unklar, ob es sich um ein Gespräch oder mehrere handelt. Auch die konkreten Beteiligten wurden nicht genannt. Er glaube, er könne die zwei Staaten dazu bringen, die Kämpfe einzustellen, sagte Trump im Weißen Haus.