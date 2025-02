Omer Wenkert

Auch Omer Wenkert wurde von dem Festival in der Negev-Wüste verschleppt. Ein Freund von ihm wurde während des Massakers Berichten zufolge dort getötet. Der 23-Jährige habe am Morgen des Überfalls noch Kontakt zu seinen Eltern gehabt und ihnen gesagt, dass er Todesangst habe, berichteten israelische Medien. Später bekamen seine Mutter und sein Vater demnach ein Video der Hamas zugeschickt, das ihren Sohn gefesselt und nur in Unterwäsche bekleidet auf der Ladefläche eines Wagens zeigen soll. Er leidet Berichten zufolge an einer chronischen Darmentzündung und braucht regelmäßig Medikamente. Der junge Mann arbeitete nach Angaben des Forums der Geisel-Familien als Manager eines Restaurants.