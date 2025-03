Die Miliz hält weiter bedeutende Gebiete im Westen des Landes. Am Montag wurden Dutzende Zivilisten bei einem Luftangriff auf RSF-Gebiet in Nord-Darfur getötet. Satellitenbilder bestätigten Vorwürfe sudanesischer Gruppen, wonach die Armee einen Markt bombardiert habe, berichtete die "New York Times".