Konflikt im Nahen Osten: Diese Hoffnung hat die jüdische Landesgemeinde für den Krieg

Erfurt (dpa/th) - Der Krieg im Nahen Osten bietet nach Einschätzung des Vorsitzenden der jüdischen Landesgemeinde in Thüringen, Reinhard Schramm, auch eine Chance: Er verbinde mit diesem Konflikt die Hoffnung, dass es nach Jahrzehnten der Bedrohung des jüdischen Volkes durch den Iran nun zu einem Ende des dortigen Mullah-Regimes kommen werde, sagte Schramm der Deutschen Presse-Agentur. "Das System ist bereits stark geschwächt und das hilft dem iranischen Volk, seinen Widerstand zu erhöhen und dieses System letzten Endes zu beseitigen."