Konflikt im Nahen Osten: Diese Hoffnung hat die jüdische Landesgemeinde für den Krieg

Angst vor Anschlägen gewachsen

Von der Bundesregierung forderte Schramm vor diesem Hintergrund eine noch stärkere Unterstützung Israels und auch der USA, sagte Schramm. Zwar erkenne er an, dass sowohl Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) als auch Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) sich bereits verhältnismäßig klar auf Seiten Israels und der USA gestellt hätten. Weil die Europäer aber in den vergangenen Jahren deutlich zu wenig getan hätten, um das iranische Atomprogramm zu stoppen, müssten sie noch deutlicher sagen, dass sie die Militärschläge unterstützten. "Ich denke, man sollte mit schlechtem Gewissen jetzt mehr tun", sagte Schramm. Das gelte insbesondere für Deutschland, weil mit den Militärschlägen auch die Sicherheit tausender jüdischer Familien verteidigt werde, die deutsche Wurzeln hätten.