Konflikt im Nahen Osten: Anzeichen für Gespräche zwischen USA und Iran

Teheran - Der Iran bereitet nach den Worten eines ranghohen iranischen Beamten Verhandlungen mit den USA vor. Der Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Ali Laridschani, schrieb laut Übersetzung auf X, entgegen der "künstlich geschürten Kriegsrhetorik" der Medien würden "Vorbereitungen für Verhandlungen" voranschreiten. Das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtete im Zusammenhang mit Laridschanis X-Post, dieser habe sich am Samstag in Teheran mit Katars Ministerpräsidenten Mohammed bin Abdulrahman Al Thani getroffen. Al Thani versuche, zwischen den USA und dem Iran zu vermitteln.