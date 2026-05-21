Am Sonntag Exaudi, 17. Mai, wurden in der Stadtkirche von Meiningen die diesjährigen Konfirmandinnen und Konfirmanden eingesegnet. Gemeinsam mit ihren Familien, Patinnen und Paten sowie der Gemeinde feierten sie einen festlichen Gottesdienst zur Konfirmation. Pfarrer Aaron Laßmann-Rogge erteilte in der Meininger Stadtkirche den Segen an (von links) an Johanna Böhmer, Caterina Bieberbach, Marlene Greiner, Elli Hirth, Ole Müller, Johanna Amthor, Scott Rieneker, Emil Sauerbrey, Ida Rust, Moritz Schilling, Ansgar Koegel, Ida Bachmann, Valentin Ehrlein, Quentin Hustede und Paul Arndt.