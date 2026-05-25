Eine große Festgemeinde hatte sich am Pfingstsonntagmorgen in der Liebfrauenkirche in Langewiesen versammelt. Als das Orgelpräludium kraftvoll erklang, zogen hinter den Kirchenältesten und Pfarrer Matthias Schubert, gemeinsam mit Gemeindepädagogin Diana Christ, die zwölf Konfirmanden durch das Ehrenspalier der Gemeindeglieder zum Altar. Im Halbrund nahmen sie Platz und waren in ihrer festlichen Kleidung den stolzen Blicken von Eltern, Großeltern, Geschwistern und zahlreichen Gästen ausgesetzt.