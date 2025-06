Lange haben die Jugendlichen auf diesen Tag hingefiebert, sich akribisch auf ihn vorbereitet – am Sonntag war es dann endlich so weit, 14 junge Männer und Frauen aus Ilmenau und Umgebung haben im Segnungsgottesdienst in der Ilmenauer Jakobuskirche gemeinsam mit ihrer Familie und der Kirchgemeinde die Konfirmation gefeiert. Zuvor hatten die Jugendlichen seit der siebten Klasse den Konfirmandenunterricht besucht, sich mit christlichen Ursprungsthemen, aber auch Themen des täglichen Lebens wie Mobbing, Demokratie und Rassismus beschäftig.