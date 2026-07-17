79 Konfirmandinnen und Konfirmanden aus dem ehemaligen Kirchenkreis Meiningen und dem Kirchenkreis Bad Salzungen-Dermbach waren vom 5. bis 10. Juli mit der sogenannten Konfi-Flotte auf dem IJsselmeer unterwegs, dem größten See der Niederlande. Vier traditionelle Plattbodenschiffe stachen in Enkhuizen in See und steuerten im Verlauf der Woche die Häfen Medemblik, Makkum und Stavoren an, bevor die Flotte wieder ihren Ausgangsort erreichte.