Konferenz ostdeutscher Städte Ost-OBs wütend über gescheiterte Migrationsgespräche

Bürger sollen vom Ausbau der erneuerbaren Energien profitieren

Beim Ausbau der erneuerbaren Energie fordern die Städte ebenfalls bessere Rahmenbedingungen. Jung sagte, Ostdeutschland sei Vorreiter. Für die weitere Akzeptanz und Unterstützung der Energiewende müssten die Menschen jedoch stärker spüren, dass sie etwas vom Ausbau der erneuerbaren Energien hätten, so Jung.

Die Städte verweisen auf Modelle in mehreren Bundesländern, mit denen Erträge aus der Energiewende den Kommunen zugutekommen. In Brandenburg etwa leisteten Windanlagenbetreiber eine Sonderabgabe, die an die umliegenden Städte und Gemeinden gehe. Auch in Sachsen würden die Kommunen am Standort von Wind- und großen Solarenergieanlagen am Ertrag beteiligt, hieß es.

"Solche Modelle sollten ausgebaut werden und in allen Bundesländern möglich sein", forderte Jung. "Wenn mit dem zusätzlichen Geld ein neuer Spielplatz gebaut oder das Bürgerhaus saniert werden kann, ist das für die Menschen ein sichtbares Beispiel, dass die Energiewende auch ihre Stadt und ihre Nachbarschaft stärkt."